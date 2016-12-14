Музыкант Дидье Маруани даст единственный концерт в России

Легенда мировой электронной музыки Дидье Маруани выступит с единственным телевизионным концертом в России. Композитор, из треков которого заимствовали мелодии великие коллеги по сцене, даст живой концерт и эксклюзивное интервью на телеканале РЕН ТВ.

Группа Space, которую Маруани создал в 1977 году, первой из звездных западных групп покорила СССР. Музыканты первыми дали концерты в спорткомплексе «Олимпийский» и на Красной площади в Москве в 1983 году, первыми выступили в Ленинграде и в Киеве, впервые познакомили СССР с лазерным шоу.

Выступление Маруани состоится в авторской программе Захара Прилепина «Соль» на телеканале РЕН ТВ 18 декабря.

