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Музыкант Дидье Маруани даст единственный концерт в России

Он выступит в телевизионном шоу на телеканале РЕН ТВ

Легенда мировой электронной музыки Дидье Маруани выступит с единственным телевизионным концертом в России. Композитор, из треков которого заимствовали мелодии великие коллеги по сцене, даст живой концерт и эксклюзивное интервью на телеканале РЕН ТВ.

Группа Space, которую Маруани создал в 1977 году, первой из звездных западных групп покорила СССР. Музыканты первыми дали концерты в спорткомплексе «Олимпийский» и на Красной площади в Москве в 1983 году, первыми выступили в Ленинграде и в Киеве, впервые познакомили СССР с лазерным шоу.

Выступление Маруани состоится в авторской программе Захара Прилепина «Соль» на телеканале РЕН ТВ 18 декабря.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Музыкант Дидье Маруани даст единственный концерт в России

Он выступит в телевизионном шоу на телеканале РЕН ТВ

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