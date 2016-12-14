Почтовый сервис «Яндекс» работает со сбоями

Проблема возникает при попытке отправить письмо
Пользователи сообщили о проблемах в работе почтового сервиса «Яндекс». В настоящее время специалисты уже разбираются с возникшей проблемой.
В данный момент при попытке отправить письмо пользователи получают сообщение об ошибке. В тексте уведомления содержится рекомендация не обновлять страницу, чтобы не потерять текст письма, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Вжух! и Яндекс почта не работает @yandexmail pic.twitter.com/0hRmRgechy— ArcticMouse (@armouse) 14 декабря 2016 г.