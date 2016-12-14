Почтовый сервис «Яндекс» работает со сбоями

Пользователи сообщили о проблемах в работе почтового сервиса «Яндекс». В настоящее время специалисты уже разбираются с возникшей проблемой.

В данный момент при попытке отправить письмо пользователи получают сообщение об ошибке. В тексте уведомления содержится рекомендация не обновлять страницу, чтобы не потерять текст письма, сообщает агентство городских новостей «Москва».