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Почтовый сервис «Яндекс» работает со сбоями

Проблема возникает при попытке отправить письмо

Пользователи сообщили о проблемах в работе почтового сервиса «Яндекс». В настоящее время специалисты уже разбираются с возникшей проблемой.

В данный момент при попытке отправить письмо пользователи получают сообщение об ошибке. В тексте уведомления содержится рекомендация не обновлять страницу, чтобы не потерять текст письма, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Почтовый сервис «Яндекс» работает со сбоями

Проблема возникает при попытке отправить письмо

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