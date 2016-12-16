«Городские птички» ждут любви

На российские экраны спешат «Городские птички» Юлии Белой — лирическая мелодрама из жизни миллениалов, взявшая на последнем фестивале «Движение» награды за режиссуру, работу актрис и приз зрительских симпатий.

Эпизод из жизни трех московских подруг. Пай-девочка Маша (Евгения Афонская), редактор в детском издательстве, на утро после корпоратива просыпается в боксерском клубе и первый раз в жизни не помнит предыдущего дня. Настя (Анна Воркуева), пацанка в жизни и дизайнер по профессии, узнав об измене, в мороз запирает своего молодого человека на балконе и идет гулять. Наконец, романтичная Рита (Евгения Громова) работает администратором в хостеле и весь вечер терпит ухаживания назойливого скандинава. Несколько дней спустя девушки соберутся вместе, чтобы «потупить» перед телефоном, выпить вина и наказать местного вьетнамца-живодера.

Дебютантка Юлия Белая училась сначала у Владимира Хотиненко на Высших режиссерских курсах, затем уехала в Париж и окончила знаменитую киношколу Femis. Ее первый полнометражный фильм и выглядит как этакое незатейливое западное кино для фестивалей.



Фото: Reflexion Films

Ребята, молодые и стильные, много куда-то ходят, красиво курят, говорят ни о чем, напрочь игнорируя строгие жанровые схемы — своего рода женский вариант «Американских граффити» про первые шаги взрослой жизни.

Однако в России такое кино смотрится почти как тихий манифест поколения, которое до этого не часто допускали до экрана. В отместку Юлия Белая почти полностью изгнала из своего фильма героев старше 30. Зато в главных ролях — сплошь перспективная молодежь из российских театров.



Основной костяк поставил «Гоголь-центр» — оттуда пришли Евгения Афонская, Филипп Авдеев, Харальд Розенстрем и Александр Горчилин. Евгения Громова играет в «Студии театрального искусства» Женовача, Елена Махова — в театре «Практика», а Анна Воркуева — в Театре Ермоловой. Лишь Артем Сучков пока еще учится в ГИТИСе.

В пику «новой русской волне» 2000-х, которая некогда делала погоду в российском фестивальном движении, «Городские птички» сознательно выключены из социального контекста. Москва в кадре узнаваемая, но теплая, обжитая — состоящая из светлых офисов, хипстерских хостелов и по-европейски оформленных спортклубов.



Фото: Reflexion Films

Если раньше в центре историй были маргиналы или иные жертвы социального неустройства, то здесь все герои — если не считать вьетнамца и зловещего «бомбилы» — успешные и почти счастливые люди. Их романтические искания сопровождает актуальная инди-музыка — Валентин Стрыкало, Pompeya, On-The-Go и далее по списку.

В то же время манифест этот действительно тихий, потому что манифестирует в принципе одну вещь — сам факт существования нового поколения, живущего своей жизнью, не похожей на жизнь их родителей. И дело не только в селфи и модных шапочках. Хотя, конечно, куда без них.



По версии режиссера, быт миллениалов скроен из противоречий — любовь к деньгам сочетается с верой в романтику, материальная самостоятельность никак не готовит к предательству близких и, наоборот, редкостная тонкокожесть не мешает полюбить первого встречного, который заехал тебе кулаком по лицу.

«Городским птичкам» ощутимо не хватает мастеровитости и опыта, но они добирают за счет искренности и точности деталей. Единственный недостаток, на который трудно закрыть глаза, — отсутствие подлинного драматизма. Как следствие, нет и полного сочувствия к симпатичным, в общем-то, героям. Понятно, что фильм скорее про тонкие материи, чем про тщету жизни, но ведь даже хипстерам порой нужно платить за ипотеку.