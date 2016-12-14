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В Кремле назвали закрытой информацию о размещении баз США на Курилах

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта тема была затронута во время встречи секретарей совбезов РФ и Японии, но содержание беседы не может быть обнародовано

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения японских СМИ о возможном размещении военных баз США на Курилах в случае передачи островов Токио.

Он отметил, что такая информация не может быть обнародована, так как это касается содержания закрытой беседы секретарей совбезов России и Японии.

«Мы содержание таких встреч не обнародуем, тем более, когда они носят закрытый характер», — сказал Песков, отметив, что она проходила месяц назад.

Официальный представитель Кремля также не стал уточнять, будет ли эта тема подниматься в ходе визита российского президента Владимира Путина в Японию 15–16 декабря.

Вместо этого он процитировал интервью главы государства, которое он давал японским журналистам перед своей поездкой. В нем говорилось, что «Москва не может абстрагироваться от союзнических обязательств Токио при рассмотрении различных чувствительных вопросов в наших двусторонних отношениях».

Ранее газета Asahi сообщила, что японские власти допускают возможность размещения на островах курильской гряды военных баз Пентагона — если острова войдут в состав Японии.

24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о размещении Россией ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на Курильских островах в рамках плана по обеспечению национальной безопасности. После этого МИД Японии заявил протест Москве и пообещал «ответить соответствующим образом».

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В Кремле назвали закрытой информацию о размещении баз США на Курилах

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта тема была затронута во время встречи секретарей совбезов РФ и Японии, но содержание беседы не может быть обнародовано

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