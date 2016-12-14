Товарный поезд протаранил грузовик на Кубани

Товарный поезд протаранил грузовик в Кореновском районе на Кубани, в результате ДТП погиб водитель автомобиля. Об этом сообщили пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, авария произошла сегодня в полдень на трассе Кореновск — Журавская на 599-м км железнодорожного перегона Козырьки—Выселки.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Renault пытался проехать через железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, но его сбил грузовой поезд. Пострадавший 29-летний житель Кореновска был доставлен в больницу, однако от полученных травм он скончался.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.