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«Зоркий» бизнес

Политолог Дмитрий Лабин — о новом этапе совместной разработки месторождений мирового шельфа

Фото: youtube.com

«Роснефть» договорилась о приобретении у итальянской Eni до 35% в концессионном соглашении на разработку месторождения Зор. Таким образом российская компания становится участником проекта по разработке одного из самых крупных в мире газовых месторождений, который реализуют ее давние партнеры: Eni и BP. Это — хорошая новость и для российской экономики в целом, и для «Роснефти» как компании, которая превращается постепенно в глобального мейджера.  Это — подлинный пример того, что западный и глобальный бизнес стремится прорвать санкционную блокаду и установить тесные отношения с крупнейшей нефтяной компанией РФ, приглашая ее участвовать в совместном проекте по разработке шельфа Средиземного моря.

Следует понимать также, что, хотя данная сделка и не дает ключевого контроля над проектом, «Роснефть» становится заметным игроком на европейском рынке углеводородов. Ведь с открытыми несколько лет назад обширными запасами углеводородов в Средиземном море отрасль связывает огромные надежды.

Российским компаниям пока не удавалось войти в эти проекты: участки располагаются в пределах суверенных прав Египта и других ближневосточных и средиземноморских стран — Ливана, Кипра и Сирии (у которой пока, в силу объективных причин, нет возможности заниматься этим вопросом). И вот теперь у «Роснефти» очень  хороший плацдарм для дальнейшей экспансии в регионе. Если компания будет иметь долю в проекте Зор, ей будет легче входить в другие проекты региона. А ведь, по некоторым данным, на территории Кипра планируется создать энергетический хаб, через который углеводороды, прежде всего газ, будут поступать на рынок Европы.

Еще один крайне важный момент: пожалуй, впервые российская компания приглашена в проект действительно мирового уровня — до этого момента иностранные энергетические компании крайне скептически относились к объединениям с отечественным бизнесом, особенно государственным, вне российской территории, предлагая партнерство во второстепенных, если не сказать, посредственных проектах.

Поэтому, на мой взгляд, сделка, заключенная в Египте, — это дальновидное решение, которое будет выгодно не только для российской нефтяной компании и ее акционеров, но и для имиджа нашего государства, которое усиливает свои позиции на международной арене.     

Что же касается отношений с Eni и BP, то, безусловно, они носят долгосрочный стратегический характер. ВР уже участвует в проекте Зор (доля в концессионном соглашении 10–15%). Eni также остается в проекте с долей от 50 до 60%, и совершенно очевидно, что приглашение «Роснефти» к сотрудничеству символизирует новый этап в совместной разработке перспективных месторождений мирового шельфа. 

Есть и другие хорошие новости. Избранный президент США Дональд Трамп предложил на должность госсекретаря руководителя ExxonMobil Рекса Тиллерсона, что, безусловно, свидетельствует о том, что в отношениях Запада и России настанет наконец прагматичная эра. Ни у кого уже не вызывает сомнений, что в результате действия антироссийских санкций западный бизнес серьезно теряет как в финансовом, так и репутационном плане. И, судя по всему, после инаугурации Трампа ситуация изменится и такие компании, как «Роснефть», будут чувствовать себя более комфортно на глобальных рынках, приобретая новые активы и укрепляя связи с мировыми мейджерами.

Автор — профессор кафедры международного права МГИМО

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

«Зоркий» бизнес

«Зоркий» бизнесПолитолог Дмитрий Лабин — о новом этапе совместной разработки месторождений мирового шельфа

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