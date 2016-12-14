«Лаборатория Касперского» закрывает офис на Украине

Компания по разработке антивирусного софта «Лаборатория Касперского» приняла решение о закрытии своего офиса на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителя компании, решение о закрытии регионального офиса обусловлено рядом ограничений со стороны украинского правительства касательно внешнеэкономической деятельности Kaspersky Lab Ukraine. В компании также подчеркнули, что данное обстоятельство никак не отразится на клиентах и партнерах, поскольку продукты «Лаборатории Касперского» по-прежнему остаются на рынке страны и продаются через дистрибуторские каналы, сообщает RNS.

«Лаборатория Касперского» специализируется на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама и кибератак. Компания ведет деятельность более чем в 200 странах мира, центральный офис находится в Москве.

Ее включили в санкционный список Украины еще осенью 2015 года, однако ограничения внешнеэкономической деятельности ввела только сейчас, сообщает ТАСС. Дальнейшая судьба сотрудников украинского офиса пока неизвестна.