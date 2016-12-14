Эксперты: «М.видео», «Эльдорадо» и «Техносила» занимают 24% рынка

Российские сети по торговле бытовой техникой и электроникой «М.видео», «Эльдорадо» и «Техносила» вместе занимают около четверти рынка в этом сегменте, подсчитали аналитики «ВТБ Капитала».



Ранее в среду основатели «М.видео» объявили о продаже 57,7% бизнеса группе «Сафмар», которая на прошлой неделе уже купила «Эльдорадо», основного конкурента «М.видео», а еще раньше стала владельцем «Техносилы».



«Совокупная доля рынка трех компаний составляла по меньшей мере 24% в III квартале 2016 года», — цитирует их оценку портал anrt.info.



В частности, «М.видео» занимает 15% рынка, еще 9% приходится на «Эльдорадо», а доля «Техносилы» не выглядит «существенной», отмечает «ВТБ Капитал».



Вместе «М.видео» и «Эльдорадо» в 2016 году получат не меньше 300 млрд рублей выручки.

Федеральная антимонопольная служба России пока не получила заявку «Сафмара» на согласование покупки «М.видео», однако источник в службе сообщил anrt.info, что ведомство с высокой долей вероятности одобрит ее лишь с определенными условиями для покупателя.