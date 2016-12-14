Минобороны Украины закупило неисправные вертолеты на $500 тыс.

Министерство обороны Украины закупило непригодные для военной службы вертолеты за 12,7 млн гривен, или около $500 тыс.

Как сообщает официальный сайт украинской Генпрокуратуры, Минобороны заключило с частной компанией контракт на закупку вертолетов. Оборудование было оплачено, поставлено и принято на вооружение должностными лицами.



Впоследствии выяснилось, что полученная техника не может быть использована по назначению из-за ее плохого технического состояния и оснащения.

Ведомство уточнило, что вертолеты были еще в 2010 году проданы самим же военным министерством коммерческой структуре как избыточное военное оборудование.



Отмечается, что военной прокуратурой херсонского гарнизона Южного региона Украины по данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 («Халатное отношение к военной службе») УК Украины.

