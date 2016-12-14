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Воспитанников детского сада в Якутии поили технической водой

Возбуждено административное дело в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде

‍Воспитанников одного из детских садов в Момском районе Якутии поили технической водой. О нарушениях со стороны дошкольного образовательного заведения сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии.

По данным ИА SakhaNews, в ходе проверки было установлено, что в период с мая по ноябрь 2016 года вместо питьевой воды детей поили отстоянной и обеззараженной водой из системы отопления.

По данному факту в отношении юридического лица возбуждено административное дело по ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде».

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Воспитанников детского сада в Якутии поили технической водой

Возбуждено административное дело в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде

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