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В Пензе повысят зарплаты работникам дополнительного образования

Город получил больше доходов в 2016 году, чем планировалось

Доходы бюджета Пензы за текущий год, которые оказались больше запланированных, планируется потратить на зарплаты и пособия. В частности, предлагается повысить оплату труда работников дополнительного образования.

По информации ИА «Пенза-пресс», доходная часть городского бюджета увеличивается на общую сумму 37,7 млн рублей благодаря субвенциям и дотациям.

Как пояснила и.о. начальника городского финансового управления Ирина Юрлова, план по неналоговым доходам можно скорректировать на 29,4 млн рублей в связи с экономией, достигнутой за счет торгов и завершения финансового года, неиспользованных лимитов.

Освободившиеся бюджетные средства предлагается перераспределить. Планируется выделить 5,2 млн рублей на доведение зарплаты работников дополнительного образования до средней по региону.

Кроме того, часть денег пойдет на выкуп жилого помещения на улице Ударной для переселения граждан, на выплату пособий вышедшим на пенсию муниципальным служащим и др.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В Пензе повысят зарплаты работникам дополнительного образования

Город получил больше доходов в 2016 году, чем планировалось

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