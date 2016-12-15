Госдума займется отклонениями весной

В ГД предлагают продлить «пленарки», чтобы успеть рассмотреть все законопроекты, а депутаты просят доплаты за переработку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Законопроекты,
рекомендуемые к отклонению, могут
перейти на весеннюю сессию, а до конца года Госдума сосредоточится на документах,
которые необходимо принять. По информации «Известий», в этом случае
нижняя палата парламента сможет завершить
свою первую сессию без дополнительного
пленарного заседания, о необходимости
которого стали говорить некоторые
депутаты.
Депутаты
14 декабря в очередной раз не успели
рассмотреть на пленарном заседании все
законопроекты, включенные в повестку. В ней было 177 вопросов, из которых 79
должны были быть отклонены по сокращенной — без полноценного обсуждения — процедуре.
Согласно регламенту Госдумы, это возможно,
если проект был
внесен в предыдущие созывы или его автор
предлагает рассмотреть документ без своего
участия.
Количество вопросов в повестке Думы нынешнего созыва возросло после того, как депутаты перешли на новый формат
работы. Теперь парламентарии голосуют за
законопроект сразу после его обсуждения,
а не выносят его на так называемый час
голосования, как было принято в предыдущем созыве. На нем раньше принимались
решения по всем обсуждаемым днем
проектам, а также рассматривались
документы по упрощенной процедуре.
Теперь депутаты часто просто не успевают
до них дойти. Всего нерассмотренными вчера остались 82 вопроса.
Ряд депутатов даже вышли с предложением провести дополнительное заседание Госдумы, чтобы рассмотреть всё то, до чего раньше не доходили руки. Такое предложение озвучил глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) — «чтобы догнать нам эти хвосты».
— Может быть, завтрашний день (четверг. — «Известия»), может быть, на той неделе вторник (сделать. — «Известия») рабочими днями... времени не хватит нам, — сказал он.
Сейчас депутаты собираются на пленарные заседания дважды в неделю — в среду и пятницу, всего пленарных недель в месяц три, а четвертая — региональная, предназначенная для работы депутатов с избирателями в регионах. Раньше у парламентариев было две пленарные недели в месяц — по три «пленарки» в неделю — во вторник, среду и пятницу.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на вопрос «Известий» о том, будет ли всё же проводиться дополнительная «пленарка», ответил, что все вопросы решаются путем продления пленарных заседаний.
— У нас еще есть заседание в пятницу и среду (16 и 21 декабря. — «Известия»). Мы все вопросы, которые комитеты предлагают к принятию, рассматриваем. То есть у нас остаются вопросы, которые предлагаются комитетами к отклонению, — сказал он.
По его словам, «самое главное то, что рекомендуют к принятию». При этом нет необходимости именно сейчас рассматривать то, что не будет принято. Отклонять можно и в весеннюю сессию, отметил Володин.
В ряде думских комитетов подтверждают, что все законопроекты, которые нужно принять до нового года, будут рассмотрены. На следующую сессию перейдут те, работа над которыми может продолжиться и позже.
Кроме того, Володин предложил коллегам обсудить возможность сделать длиннее на час январские заседания по средам — 11-го, 18-го и 25-го числа, при этом сократив обеденный перерыв на час (сейчас он с 14 до 16 часов).
— Это нам позволит разгрузить всю повестку, — сказал спикер.
Представители
фракций эту идею поддержали. Зампред
Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР), сославшись
на то, что теперь депутатов-прогульщиков
можно лишать части зарплаты, предложил
комитету по регламенту «рассмотреть
возможность доплачивать нам за
переработанные часы по средам».
При этом спикер отклонил прозвучавшее из зала предложение проводить
заседания и ночью.
— Ночь мы не можем себе позволить, потому
что качество снизится (законопроектной
работы. — «Известия»), — отшутился он.
Напомним, на
прошлой неделе коммунистки Тамара
Плетнева и Вера Ганзя возмутились по
поводу затянувшейся до 20 часов «пленарки»,
ведь, как правило, заседание обычно заканчивается в 18 часов.
— Мы — женщины, нам надо прийти домой и
еще мужей покормить, а вас жены там дома
покормят, — заявила тогда Плетнева.