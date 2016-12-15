Госдума займется отклонениями весной

Законопроекты, рекомендуемые к отклонению, могут перейти на весеннюю сессию, а до конца года Госдума сосредоточится на документах, которые необходимо принять. По информации «Известий», в этом случае нижняя палата парламента сможет завершить свою первую сессию без дополнительного пленарного заседания, о необходимости которого стали говорить некоторые депутаты.



Депутаты 14 декабря в очередной раз не успели рассмотреть на пленарном заседании все законопроекты, включенные в повестку. В ней было 177 вопросов, из которых 79 должны были быть отклонены по сокращенной — без полноценного обсуждения — процедуре. Согласно регламенту Госдумы, это возможно, если проект был внесен в предыдущие созывы или его автор предлагает рассмотреть документ без своего участия.



Количество вопросов в повестке Думы нынешнего созыва возросло после того, как депутаты перешли на новый формат работы. Теперь парламентарии голосуют за законопроект сразу после его обсуждения, а не выносят его на так называемый час голосования, как было принято в предыдущем созыве. На нем раньше принимались решения по всем обсуждаемым днем проектам, а также рассматривались документы по упрощенной процедуре. Теперь депутаты часто просто не успевают до них дойти. Всего нерассмотренными вчера остались 82 вопроса.



Ряд депутатов даже вышли с предложением провести дополнительное заседание Госдумы, чтобы рассмотреть всё то, до чего раньше не доходили руки. Такое предложение озвучил глава думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) — «чтобы догнать нам эти хвосты».

— Может быть, завтрашний день (четверг. — «Известия»), может быть, на той неделе вторник (сделать. — «Известия») рабочими днями... времени не хватит нам, — сказал он.

Сейчас депутаты собираются на пленарные заседания дважды в неделю — в среду и пятницу, всего пленарных недель в месяц три, а четвертая — региональная, предназначенная для работы депутатов с избирателями в регионах. Раньше у парламентариев было две пленарные недели в месяц — по три «пленарки» в неделю — во вторник, среду и пятницу.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на вопрос «Известий» о том, будет ли всё же проводиться дополнительная «пленарка», ответил, что все вопросы решаются путем продления пленарных заседаний.

— У нас еще есть заседание в пятницу и среду (16 и 21 декабря. — «Известия»). Мы все вопросы, которые комитеты предлагают к принятию, рассматриваем. То есть у нас остаются вопросы, которые предлагаются комитетами к отклонению, — сказал он.

По его словам, «самое главное то, что рекомендуют к принятию». При этом нет необходимости именно сейчас рассматривать то, что не будет принято. Отклонять можно и в весеннюю сессию, отметил Володин.

В ряде думских комитетов подтверждают, что все законопроекты, которые нужно принять до нового года, будут рассмотрены. На следующую сессию перейдут те, работа над которыми может продолжиться и позже.

Кроме того, Володин предложил коллегам обсудить возможность сделать длиннее на час январские заседания по средам — 11-го, 18-го и 25-го числа, при этом сократив обеденный перерыв на час (сейчас он с 14 до 16 часов).

— Это нам позволит разгрузить всю повестку, — сказал спикер.



Представители фракций эту идею поддержали. Зампред Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР), сославшись на то, что теперь депутатов-прогульщиков можно лишать части зарплаты, предложил комитету по регламенту «рассмотреть возможность доплачивать нам за переработанные часы по средам».



При этом спикер отклонил прозвучавшее из зала предложение проводить заседания и ночью.



— Ночь мы не можем себе позволить, потому что качество снизится (законопроектной работы. — «Известия»), — отшутился он.



Напомним, на прошлой неделе коммунистки Тамара Плетнева и Вера Ганзя возмутились по поводу затянувшейся до 20 часов «пленарки», ведь, как правило, заседание обычно заканчивается в 18 часов.



— Мы — женщины, нам надо прийти домой и еще мужей покормить, а вас жены там дома покормят, — заявила тогда Плетнева.

