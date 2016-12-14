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Глава Татарстана просит Госдуму ужесточить наказание за нарушение ПДД

Соответствующее предложение он поручил разработать Госсовету республики

Татарстан обратится в Госдуму с инициативой об ужесточении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Такое предложение на заседании правительства и МВД Татарстана озвучил президент республики Рустам Минниханов.

По его словам, за нарушение ПДД размер взимаемого штрафа должен быть выше, чем 5 тыс. рублей — сумма штрафа, которую планируется взимать на федеральном уровне в случае принятия закона. Глава региона поручил Госсовету республики разработать соответствующее предложение в правительство РФ.

«Нам надо выйти с более жесткой инициативой. Примут или не примут — это другой вопрос, но иного рецепта нет, как бороться с агрессивными водителями. Этот человек — преступник. Если человек с ружьем выйдет и выстрелит в кого-то — есть закон, но на машине он может ущерба причинить больше, чем от одного выстрела», — цитирует Минниханова ИА «Татар-информ».

В качестве примера Минниханов привел США, где за опасное вождение в 11 штатах предусмотрены штраф от $500 до $2,5 тыс. и тюремный срок до 6 месяцев. В Австралии наказание за нарушение ПДД предусматривает штраф на $5,5 тыс. и лишение свободы на срок от трех до пяти лет, в Великобритании за опасное вождение предусмотрены штраф и лишение свободы на срок до пяти лет.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Глава Татарстана просит Госдуму ужесточить наказание за нарушение ПДД

Соответствующее предложение он поручил разработать Госсовету республики

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