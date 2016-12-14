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Петрозаводск едва не остался без воды

Причиной сложной ситуации стали погодные условия в Карелии

Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что столица Карелии оказалась на грани отключения водопровода. Причиной кризиса стала ледяная шуга (рыхлая смесь льда и снега), образовавшаяся в Петрозаводской губе Онежского озера. К вечеру 13 декабря она почти закупорила водозаборы на водоочистных сооружениях.

Специалисты местного «Водоканала», работая над устранением затора, были вынуждены понизить давление в водопроводной сети до ночного режима. Проще говоря, подача воды в городе была значительно сокращена.

Ситуацию контролировали администрация Петрозаводска и правительство Карелии. В результате был промыт водозаборный трубопровод, что позволило нормализовать давление в сетях водоснабжения.

По словам главы правительства Карелии Олега Тельнова, которые приводит ИА «Карелинформ», в ночь на среду серьезных нарушений не было, но все оперативные службы готовы принимать необходимые меры в дальнейшем.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Петрозаводск едва не остался без воды

Причиной сложной ситуации стали погодные условия в Карелии

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