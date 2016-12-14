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В Калининградской области оштрафован повысивший себе зарплату чиновник

Экс-глава Пионерского городского округа осужден за превышение должностных полномочий

Глава муниципального образования (МО) в Калиниградской области оштрафован на 60 тыс. рублей за незаконные надбавки к окладу на общую сумму 180 тыс. рублей. Чиновник сам себе повысил зарплату «за особые условия муниципальной службы».

Бывшего председателя окружного совета депутатов Пионерского городского округа Кузина обвинили в превышение должностных полномочий.

Было установлено, что из бюджета МО с января 2013 года по февраль 2014 года чиновнику были выплачены надбавки на сумму более 180 тыс. рублей, сообщили kaliningradfirst.ru в прокуратуре Калининградской области. При этом начисление надбавок и премий главе МО — это компетенция исключительно окружного Совета депутатов Пионерского городского округа. Однако представительный орган таких решений не принимал.

Суд признал Кузина виновным и приговорил к штрафу в 60 тыс. рублей.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В Калининградской области оштрафован повысивший себе зарплату чиновник

Экс-глава Пионерского городского округа осужден за превышение должностных полномочий

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