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Асад: Америка намеренно сеет в Сирии хаос

Президент САР уверен, что США не заинтересованы в урегулировании конфликта

Штаты не заинтересованы в урегулировании сирийского конфликта — об этом говорит снятие ограничений на поставки оружия в САР. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад.

«США не заинтересованы в решении конфликта в Сирии. Их цель посеять больше хаоса, чтобы самим справиться с ним. Когда им это удается, они пытаются извлечь выгоду из различных факторов этого хаоса, использовать в своих целях разные стороны конфликта, неважно, внутренние или внешние», — цитирует Асада «Федеральное агентство новостей».

9 декабря действующий президент Америки Барак Обама снял ограничения на поставки оружия союзникам Вашингтона в Сирии.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Асад: Америка намеренно сеет в Сирии хаос

Президент САР уверен, что США не заинтересованы в урегулировании конфликта

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