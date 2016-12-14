Асад: Америка намеренно сеет в Сирии хаос

Штаты не заинтересованы в урегулировании сирийского конфликта — об этом говорит снятие ограничений на поставки оружия в САР. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад.

«США не заинтересованы в решении конфликта в Сирии. Их цель посеять больше хаоса, чтобы самим справиться с ним. Когда им это удается, они пытаются извлечь выгоду из различных факторов этого хаоса, использовать в своих целях разные стороны конфликта, неважно, внутренние или внешние», — цитирует Асада «Федеральное агентство новостей».

9 декабря действующий президент Америки Барак Обама снял ограничения на поставки оружия союзникам Вашингтона в Сирии.