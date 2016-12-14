Мэрия Новгорода предлагает отменить выплаты за рождение двойняшек

В настоящее время за рождение двух детей одновременно новгородские семьи получают 400 тыс. рублей
Депутаты выступили против предложения мэрии Великого Новгорода по сокращению выплат семьям при одновременном рождении двух детей.
Речь идет о приостановке выплат семьям при рождении двойни в размере 400 тыс. рублей в 2017–2019 годах. По мнению городских властей, мера необходима из-за нехватки денег в бюджете Великого Новгорода.
Как сообщает «Новгород.ру», депутат Илья Костусенко заявил, что перечень льгот, выплачиваемых из бюджета города, должен быть пересмотрен. По его мнению, в некоторых случаях льгота муниципальная дублирует аналогичные выплаты из федерального бюджета. В частности, он предложил отменить поддержку участников боевых действий. На данную статью расходов в городском бюджете предусмотрено 6,8 млн рублей.
В 2016 году выплату в размере 400 тыс. рублей получили 15 семей, в которых родились двойняшки.
Проект бюджета Великого Новгорода на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разработан без дефицита. В 2017 году доходы и расходы бюджета составят 4,5 млрд рублей.