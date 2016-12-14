Мэрия Новгорода предлагает отменить выплаты за рождение двойняшек

Депутаты выступили против предложения мэрии Великого Новгорода по сокращению выплат семьям при одновременном рождении двух детей.

Речь идет о приостановке выплат семьям при рождении двойни в размере 400 тыс. рублей в 2017 – 2019 годах. По мнению городских властей, мера необходима из-за нехватки денег в бюджете Великого Новгорода.

Как сообщает «Новгород.ру», депутат Илья Костусенко заявил, что перечень льгот, выплачиваемых из бюджета города, должен быть пересмотрен. По его мнению, в некоторых случаях льгота муниципальная дублирует аналогичные выплаты из федерального бюджета. В частности, он предложил отменить поддержку участников боевых действий. На данную статью расходов в городском бюджете предусмотрено 6,8 млн рублей.

В 2016 году выплату в размере 400 тыс. рублей получили 15 семей, в которых родились двойняшки.



Проект бюджета Великого Новгорода на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разработан без дефицита. В 2017 году доходы и расходы бюджета составят 4,5 млрд рублей.

