Фехтовальщица Яна Егорян стала спортсменкой года

Национальную премию в области физкультуры и спорта 2016 года получила член сборной России по фехтованию Яна Егорян. Спортсменкой года она стала в номинации «Гордость России».

В торжественной церемонии вручения премии, которая прошла 14 декабря, приняли участие вице-премьер правительства по вопросам физкультуры и спорта Виталий Мутко, а также министр спорта Павел Колобков, сообщает телеканал «360».

Яна Егорян стала двукратной олимпийской чемпионкой на Играх-2016 в личных и командных соревновательных зачетах по сабле.

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