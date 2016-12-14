Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Фехтовальщица Яна Егорян стала спортсменкой года

Олимпийская чемпионка 2016 года победила в номинации «Гордость России»

Национальную премию в области физкультуры и спорта 2016 года получила член сборной России по фехтованию Яна Егорян. Спортсменкой года она стала в номинации «Гордость России».

В торжественной церемонии вручения премии, которая прошла 14 декабря, приняли участие вице-премьер правительства по вопросам физкультуры и спорта Виталий Мутко, а также министр спорта Павел Колобков, сообщает телеканал «360».

Яна Егорян стала двукратной олимпийской чемпионкой на Играх-2016 в личных и командных соревновательных зачетах по сабле.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Фехтовальщица Яна Егорян стала спортсменкой года

Олимпийская чемпионка 2016 года победила в номинации «Гордость России»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке