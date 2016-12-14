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Власти Севастополя ограничили пенсии бывшим украинским чиновникам

Нововведение коснется примерно 950 человек

Правительство Севастополя приняло проект изменений в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», которые, в частности, касаются пенсионных доплат бывшим украинским чиновникам, передает ИА «Крыминформ».

Согласно документу те госслужащие, которые вышли на пенсию до 31 декабря 2014 года, имеют право на доплату по украинскому законодательству. Таких в Севастополе около 950 человек.

В результате внесенных в федеральное законодательство РФ изменений по состоянию на 1 января 2015 года получилось так: чем большую пенсию получал человек, тем на большую доплату он имел право. 

По словам директора департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко, предлагается ограничить дополнительную материальную выплату этим гражданам с размером социальной пенсии  5559 рублей. Таким образом, 110 человек не почувствуют изменений, 135 человек потеряют и 750 человек получат право на получение 35% от социальной пенсии, что составляет 1735 рублей.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Власти Севастополя ограничили пенсии бывшим украинским чиновникам

Нововведение коснется примерно 950 человек

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