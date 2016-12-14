Власти Севастополя ограничили пенсии бывшим украинским чиновникам

Правительство Севастополя приняло проект изменений в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», которые, в частности, касаются пенсионных доплат бывшим украинским чиновникам, передает ИА «Крыминформ».

Согласно документу те госслужащие, которые вышли на пенсию до 31 декабря 2014 года, имеют право на доплату по украинскому законодательству. Таких в Севастополе около 950 человек.

В результате внесенных в федеральное законодательство РФ изменений по состоянию на 1 января 2015 года получилось так: чем большую пенсию получал человек, тем на большую доплату он имел право.