Власти Севастополя ограничили пенсии бывшим украинским чиновникам

Нововведение коснется примерно 950 человек
Правительство Севастополя приняло проект изменений в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», которые, в частности, касаются пенсионных доплат бывшим украинским чиновникам, передает ИА «Крыминформ».
Согласно документу те госслужащие, которые вышли на пенсию до 31 декабря 2014 года, имеют право на доплату по украинскому законодательству. Таких в Севастополе около 950 человек.
В результате внесенных в федеральное законодательство РФ изменений по состоянию на 1 января 2015 года получилось так: чем большую пенсию получал человек, тем на большую доплату он имел право.
По словам директора департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко, предлагается ограничить дополнительную материальную выплату этим гражданам с размером социальной пенсии — 5559 рублей. Таким образом, 110 человек не почувствуют изменений, 135 человек потеряют и 750 человек получат право на получение 35% от социальной пенсии, что составляет 1735 рублей.