В Нижнем Тагиле женщина получит компенсацию за травму сына

Жительнице Нижнего Тагила выплатят 15 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за травму, которую получил ее несовершеннолетний сын во время отдыха летом в одном из местных санаториев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По данным TagilCity.ru, минувшим летом 8-летний мальчик получил травму головы и уха, ударившись о качели на детской площадке санатория-профилактория «Пихтовые горы».

Причиной случившегося прокуратура считает ненадлежащий контроль вожатых отряда, которые должны были следить за ребенком в санатории.

По заявлению матери травмированного ребенка прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации причиненного ребенку морального вреда. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав в пользу пострадавшей 15 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

