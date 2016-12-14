Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Нижнем Тагиле женщина получит компенсацию за травму сына

Минувшим летом ребенок получил травму головы и уха, ударившись о качели в местном санатории

Жительнице Нижнего Тагила выплатят 15 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за травму, которую получил ее несовершеннолетний сын во время отдыха летом в одном из местных санаториев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По данным TagilCity.ru, минувшим летом 8-летний мальчик получил травму головы и уха, ударившись о качели на детской площадке санатория-профилактория «Пихтовые горы».

Причиной случившегося прокуратура считает ненадлежащий контроль вожатых отряда, которые должны были следить за ребенком в санатории.

По заявлению матери травмированного ребенка прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации причиненного ребенку морального вреда. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав в пользу пострадавшей 15 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

В Нижнем Тагиле женщина получит компенсацию за травму сына

Минувшим летом ребенок получил травму головы и уха, ударившись о качели в местном санатории

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке