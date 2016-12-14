Благовещенцы победили на конкурсе ледяных скульптур в Китае

В китайском городе Хэйхэ, находящемся на противоположном берегу Амура от российского Благовещенска, прошел международный конкурс снежных и ледовых фигур «Тихий Хэйхэ. Волшебный снег». В конкурсе участвовали 25 китайских команд и три команды из России, все из Благовещенска.

Две из них заняли первое и второе места в разных номинациях — «Ледовой» и «Снежной».

Алексей Сидоров и Виктор Кузнецов со снежной композицией «Миру — мир» завоевали второе место в категории скульптур из снега, передает ИА «Амур.инфо». В центре композиции — фигуры трех женщин, моющихся в бане. Как говорят авторы, идея работы в том, что образ женщины сам по себе — олицетворение мира. Для убедительности к девушкам скульпторы добавили голубей (птица мира) и кота (хранитель очага).

В другой категории соревнований — ледовых композициях — команда из Благовещенска заняла первое место с композицией «Ангел». Скульпторы создали ледяного ангела с широко распахнутыми крыльями.

