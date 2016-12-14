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Благовещенцы победили на конкурсе ледяных скульптур в Китае

Одна из занявших призовое место композиций изображала снежных баб в бане, символизирующих мир во всем мире

В китайском городе Хэйхэ, находящемся на противоположном берегу Амура от российского Благовещенска, прошел международный конкурс снежных и ледовых фигур «Тихий Хэйхэ. Волшебный снег». В конкурсе участвовали 25 китайских команд и три команды из России, все из Благовещенска.

Две из них заняли первое и второе места в разных номинациях — «Ледовой» и «Снежной».

Алексей Сидоров и Виктор Кузнецов со снежной композицией «Миру — мир» завоевали второе место в категории скульптур из снега, передает ИА «Амур.инфо». В центре композиции — фигуры трех женщин, моющихся в бане. Как говорят авторы, идея работы в том, что образ женщины сам по себе — олицетворение мира. Для убедительности к девушкам скульпторы добавили голубей (птица мира) и кота (хранитель очага). 

В другой категории соревнований — ледовых композициях — команда из Благовещенска заняла первое место с композицией «Ангел». Скульпторы создали ледяного ангела с широко распахнутыми крыльями.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Благовещенцы победили на конкурсе ледяных скульптур в Китае

Одна из занявших призовое место композиций изображала снежных баб в бане, символизирующих мир во всем мире

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