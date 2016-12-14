Здравоохранение сделают высокотехнологичным

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Она доложила главе государства о практических результатах работы ведомства по защите материнства и детства, а также поделилась планами по выполнению поручений, обозначенных в послании Федеральному собранию.

Младенческая смертность ниже, чем в Европе

Вероника Скворцова проинформировала Владимира Путина об активных действиях министерства по улучшению состояния охраны материнства и детства. Она особо подчеркнула, что показатели младенческой смертности в России ниже, чем в Европе и США.

— В этом году мы сдали 10 новых перинатальных центров, до конца года сдадим еще пять и на протяжении следующего года досдадим еще 17 центров. Как вы поручали, в 2016–2017 годах мы окончим формирование трехуровневой системы оказания помощи беременным женщинам и новорожденным детям, — рассказала министр, отметив, что это уже принесло свои результаты. — По итогам 10 месяцев текущего года показатель младенческой смертности — 5,9 на тысячу родившихся живыми, снизили практически на 11% за эти месяцы. Также достаточно резко снижается материнская смертность.



Высокотехнологичная помощь без очередей

Еще одним направлением, в котором были достигнуты определенные успехи, стало развитие высокотехнологичной медицинской помощи. По словам Скворцовой, в этом году российские врачи существенно увеличили объемы оказания такого вида помощи.

— Сейчас уже за неполный год это около 900 тыс. пролеченных больных. Думаем, что по результатам года выйдем примерно на 940 тыс., — подчеркнула она.

Министр также сообщила об исполнении поручения главы государства о финансовом обеспечении системы высокотехнологичной помощи. По ее словам, принятый для этого федеральный закон уже в 2017 году позволит сохранить темпы по объемам оказания высокотехнологичной помощи и с 2018 года пролечивать более миллиона больных в год.

— Впервые за последнюю нашу историю мы фактически будем удовлетворять ежегодную потребность населения в высокотехнологичной помощи. Фактически у нас не будет очередей, — заявила министр.

Новые технологии для каждого врача

Особое внимание в будущем году Минздрав уделит и внедрению новых цифровых технологий и широкой информатизации здравоохранения.

Скворцова рассказала, что уже в этом году в России создан портал для непрерывного медицинского образования, на котором размещено около 6 тыс. образовательных программ, в том числе 2 тыс. — для врачей первичного звена. По словам министра, уже в будущем году таких программ будет не менее 10–15 тыс., что обеспечит индивидуальный подход к образованию.

Глава Минздрава также заверила президента, что сегодня в России информатизировано 65% рабочих мест врачей, что создает принципиально новые возможности для работы.

— Это не только с места подключение ко всем информационным базам, это дистанционное образование, это электронный документооборот, который высвобождает до 30% рабочего времени врача, это структурирование рабочего дня и множество других позитивов в себе несет, — пояснила она, выразив надежду, что к концу 2018 года этот показатель достигнет 98%.

По словам Скворцовой, пока к скоростному интернету подключено 57% российских поликлиник и больниц, однако она заверила президента, что его поручение о 100-процентном обеспечении медучреждений высокоскоростным интернетом будет исполнено.

— Мы планируем, чтобы к началу 2019 года у каждого застрахованного в ОМС была своя электронная медицинская карта. И с 2017 года мы открываем «личный кабинет» пациента на государственном портале услуг, это будет отдельное большое окно «Мое здоровье» с очень удобными для использования сервисами. Они начнут подключаться уже в 2017 году, и в 2018 году основные будут подключены, — рассказала она, заверив президента, что министерство сделает всё возможное для максимально эффективного и своевременного исполнения президентских поручений.

