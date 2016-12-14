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Госдума одобрила создание черного списка чиновников

Речь идет о тех, кто был уволен в связи с утратой доверия

Госдума приняла в первом, базовом чтении законопроект о создании реестра чиновников, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию.

Соответствующий реестр разместят в государственной информационной системе в области государственной службы.

Правительство будет определять порядок включения информации в реестр и исключения из него, а также размещение.

«Наличие сведений о лицах, включенных в указанный реестр, позволит получать достоверную информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии коррупции при отборе кандидатов на замещение должностей государственной (муниципальной) службы», — отмечается в пояснительной записке к документу, передает «РИА Новости».

С 2012 по 2015 год в государственных и муниципальных органах в связи с утратой доверия лишились должностей около 1,2 тыс. человек — таковы данные Министерства труда РФ.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Госдума одобрила создание черного списка чиновников

Речь идет о тех, кто был уволен в связи с утратой доверия

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