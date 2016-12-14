Ледовый фестиваль пройдет в Ижевске в шестой раз

Шестой Ледовый фестиваль ангелов и архангелов проведут в Ижевске с 8 по 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Удмуртии.

По данным ИА «Сусанин», проведение мероприятия посвятят празднику Крещения. Принять участие в фестивале смогут все желающие. Для этого художникам и скульпторам необходимо отправить заявку с эскизом скульптур до 29 декабря. На каждую команду ледяных скульпторов выделят по 2–4 кубометра льда.

Фестиваль проведут на нескольких площадках: возле Михайловского собора, в Музее воды, который располагается в столетней водонапорной башне на Центральной площади, и в Парке современного искусства у родника имени Пригова.