Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Ледовый фестиваль пройдет в Ижевске в шестой раз

Мероприятие проведут в честь праздника Крещения

Шестой Ледовый фестиваль ангелов и архангелов проведут в Ижевске с 8 по 19 января. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Удмуртии.

По данным ИА «Сусанин», проведение мероприятия посвятят празднику Крещения. Принять участие в фестивале смогут все желающие. Для этого художникам и скульпторам необходимо отправить заявку с эскизом скульптур до 29 декабря. На каждую команду ледяных скульпторов выделят по 2–4 кубометра льда.

Фестиваль проведут на нескольких площадках: возле Михайловского собора, в Музее воды, который располагается в столетней водонапорной башне на Центральной площади, и в Парке современного искусства у родника имени Пригова.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Ледовый фестиваль пройдет в Ижевске в шестой раз

Мероприятие проведут в честь праздника Крещения

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке