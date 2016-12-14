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Женская сборная России по гандболу завершила выступление на ЧЕ

Заключительная встреча с командой Венгрии, которая ничего не решала для россиянок, закончилась вничью — 26:26

Женская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Венгрии в последнем матче второго группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Швеции.

Встреча, которая проходила на «Хeльcингбoрг-арене» и для подопечных Евгения Трефилова уже ничего не решала, закончилась со счетом 26:26.

Днем ранее россиянки, сыграли с таким же счетом с представительницами Дании и лишились шансов на выход в полуфинал турнира.

Российская команда заняла четвертое место в турнирной таблице (четыре очка) 2-й группы основного раунда.  

Напомним, российские гандболистки являются действующими олимпийскими чемпионками.

Турнир 16 сильнейших сборных континента проходит в четырех городах Швеции — Стoкгoльме, Гeтeбoргe, Мaльмe и Хeльcингбoрге. После завершения группового этапа две шестерки команд в ходе трех игр основного раунда в Гетеборге и Хeльcингбoрге определят две пары полуфиналистов, которые разыграют медали чемпионата во вмещающем 12 тыс. зрителей универсальном зале «Скaндинавиyм» в Гетеборге. 

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Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Женская сборная России по гандболу завершила выступление на ЧЕ

Заключительная встреча с командой Венгрии, которая ничего не решала для россиянок, закончилась вничью — 26:26

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