Женская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Венгрии в последнем матче второго группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Швеции.



Встреча, которая проходила на «Хeльcингбoрг-арене» и для подопечных Евгения Трефилова уже ничего не решала, закончилась со счетом 26:26.



Днем ранее россиянки, сыграли с таким же счетом с представительницами Дании и лишились шансов на выход в полуфинал турнира.



Российская команда заняла четвертое место в турнирной таблице (четыре очка) 2-й группы основного раунда.



Напомним, российские гандболистки являются действующими олимпийскими чемпионками.



Турнир 16 сильнейших сборных континента проходит в четырех городах Швеции — Стoкгoльме, Гeтeбoргe, Мaльмe и Хeльcингбoрге. После завершения группового этапа две шестерки команд в ходе трех игр основного раунда в Гетеборге и Хeльcингбoрге определят две пары полуфиналистов, которые разыграют медали чемпионата во вмещающем 12 тыс. зрителей универсальном зале «Скaндинавиyм» в Гетеборге.



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