Бизнес-советниками Трампа стали главы SpaceX, Uber и PepsiCo

Глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск, основатель Uber Тревис Каланик и председатель совета директоров компании PepsiCo Индра Нуйи вошли в состав Форума стратегии и политики при избранном президенте Америки Дональде Трампе.

Сам Трамп пояснил, что участниками этого форума становятся ведущие предприниматели Штатов, которые на регулярной основе будут проводить с президентом совещания.

«Моя администрация будет тесно взаимодействовать с частным бизнесом с целью улучшения предпринимательского климата и повышения привлекательности создания новых рабочих мест в США», — цитирует сообщение пресс-службы Трампа «Федеральное агентство новостей».

Избранный глава государства также подчеркнул, что основная задача форума — формирование экспертной точки зрения на действия правительства.