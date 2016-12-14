Лавров призвал Керри воздействовать на поддерживаемых США боевиков

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирийской Республике с акцентом на нормализацию обстановки в восточной части Алеппо.



Российский министр призвал США воздействовать на отряды вооруженной оппозиции, которые поддерживает Вашингтон.



«Сирийские власти давно готовы предоставить свободный выход окруженным там боевикам, однако под влиянием вожаков из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» те пока отказываются прекратить огонь», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, согласно сообщению министерства, при рассмотрении перспектив политического урегулирования Керри заверил, что США «работают с теми группами оппозиционеров, которые саботируют требование Совета Безопасности ООН о срочном начале межсирийских переговоров без предварительных условий».



Особое внимание было также уделено гуманитарной ситуации в Сирийской Республике. С российской стороны были разъяснены усилия, предпринимаемые для облегчения положения гражданского населения властями Сирии при поддержке РФ.



Кроме того, стороны рассмотрели и другие актуальные темы международной повестки дня, в том числе положение в Йемене, Ливии и палестино-израильском урегулировании.



Разговор состоялся по инициативе США.