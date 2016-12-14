Лондонское агентство ищет переводчика с эмодзи

Агентство Today Translations ищет в команду переводчика с эмодзи. Соискатель должен будет формировать отчеты о наиболее популярных смайликах, а также предлагать варианты и следить, как пользователи разных стран используют эмодзи.

В вакансии указано, что кандидат может работать медленно, однако в режиме полного рабочего дня.

В первую очередь переводчику необходимо научиться разбираться в восприятии идеограмм пользователями разных культур и национальностей.

Получать за это такой сотрудник будет «конкурентоспособную зарплату».

«Мы ищем исключительную личность, которая сможет наладить с клиентами контакт и стать экспертом по переводам в этой области», — говорится в объявлении, передает «Лента.ру».

Соискателю предложат тестовое задание: оно будет состоять в том, чтобы перевести текст с английского языка на язык эмодзи и наоборот.