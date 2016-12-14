Международная коалиция даст Сирии и РФ освободить Пальмиру

Международная коалиция какое-то время не будет действовать против террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) в Пальмире, так как полагает, что город должен быть освобожден усилиями Сирии и России.

Об этом заявил командующий международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии Стивен Таунсенд.

Он отметил, что древняя Пальмира находилась «под контролем России и ее сирийских союзников».

«Они потеряли ее, и теперь они должны ее вернуть», — заявил Таунсенд, передает ТАСС.

Есть и другая причина — коалиция не собирается действовать «более агрессивно», так как у нее не хватает информации.

«Мы не можем отличить одну сторону от другой», — пояснил командующий, подчеркнув, что коалиция собирается наблюдать за происходящим со стороны и «дать возможность России разобраться с этим».