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Россияне в 2016 году заметно участили оплату покупок картами

Безналичный способ набирает в стране популярность

Жители России в 2016 году ощутимо участили оплату товаров и услуг с помощью банковских карт, сообщил в среду Центробанк в комментарии к статистике за девять месяцев.

В январе–сентябре население совершило 11,8 млрд трансакций по картам на общую сумму 27,8 трлн рублей.

При этом доля операций по оплате товаров и услуг за это время выросла на 6 процентных пунктов — до 78,4%, а доля операций по снятию наличных — на столько же снизилась, до 21,6%.

«Граждане России всё реже пользуются картами для снятия наличных в банкоматах и кассах банков и, наоборот, чаще применяют этот платежный инструмент именно для оплаты товаров и услуг», — цитирует данные ЦБР портал anrt.info.

Согласно данным Центробанка, общее количество платежных карт в России за год к началу октября выросло на 4,5% и составило почти 251 млн.

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Россияне в 2016 году заметно участили оплату покупок картами

Безналичный способ набирает в стране популярность

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