Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что ограничения в отношении России не приведут к урегулированию конфликта
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил против новых санкций к РФ из-за Сирии, поскольку они не приведут к урегулированию конфликта.
Об этом он заявил на телеканале ZDF.
«Тот, кто считает, что дополнительные санкции против РФ могут привести к урегулированию драмы в Сирии, в высшей степени наивен», — цитирует его «РИА Новости».
При этом отмечается, что ни одна из стран Евросоюза не настаивает на введении новых санкций в отношении России.
По крайней мере эту точку зрения высказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
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