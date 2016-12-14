Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил против новых санкций к РФ из-за Сирии, поскольку они не приведут к урегулированию конфликта.

Об этом он заявил на телеканале ZDF.

«Тот, кто считает, что дополнительные санкции против РФ могут привести к урегулированию драмы в Сирии, в высшей степени наивен», — цитирует его «РИА Новости».

При этом отмечается, что ни одна из стран Евросоюза не настаивает на введении новых санкций в отношении России.

По крайней мере эту точку зрения высказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Читайте также: Могерини: в ЕС не обсуждают введение санкций против РФ из-за Сирии