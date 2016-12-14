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Юнкер выступил против новых санкций к РФ из-за Сирии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что ограничения в отношении России не приведут к урегулированию конфликта

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил против новых санкций к РФ из-за Сирии, поскольку они не приведут к урегулированию конфликта.

Об этом он заявил на телеканале ZDF.

«Тот, кто считает, что дополнительные санкции против РФ могут привести к урегулированию драмы в Сирии, в высшей степени наивен», — цитирует его «РИА Новости».

При этом отмечается, что ни одна из стран Евросоюза не настаивает на введении новых санкций в отношении России.

По крайней мере эту точку зрения высказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Читайте также: Могерини: в ЕС не обсуждают введение санкций против РФ из-за Сирии

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Юнкер выступил против новых санкций к РФ из-за Сирии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что ограничения в отношении России не приведут к урегулированию конфликта

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