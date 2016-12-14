Йеллен не намерена давать Трампу советы по экономической политике

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен выступила перед журналистами в Вашингтоне. Во время выступления Йеллен заявила, что сейчас слишком рано говорить о том, как новая политика властей США, например с точки зрения налогов, может повлиять на экономику Соединенных Штатов.

«Нужно иметь более точные данные. Не хотела бы спекулировать», — подчеркнула глава ФРС.

Йеллен добавила, что американский сенат утвердил ее сроком на четыре года (в феврале 2014. — Ред.) и что она намерена доработать свой четырехлетний срок.

«Я не приняла никакого решения насчет будущего. Я признаю, что меня могут переназначить или не переназначить», — отметила Джанет Йеллен.

Кроме того, она допустила, что в случае ухода с поста главы ФРС продолжит работу в совете управляющих центробанка.

Руководитель Федеральной резервной системы обратила внимание на то, что она не намерена давать избранному президенту США Дональду Трампу советы по тому, как проводить экономическую политику.

«Я твердый сторонник независимости ФРС», — подчеркнула Йеллен.

Она также сообщила, что желает увидеть «налоговую политику, которая способствует ускорению роста производительности, что может повлечь за собой прирост инвестиций». По словам Джанет Йеллен, «слабый рост производительности является одной из причин низкого уровня ставки Федрезерва».