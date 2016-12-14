Место Тиллерсона в ExxonMobil займет президент компании Даррен Вудс

Новым председателем совета директоров ExxonMobil станет президент компании Даррен Вудс.

Об этом заявила компания Exxon.

Новое назначение связано с тем, что председатель совета директоров ExxonMobil Рекс Тиллерсон уходит в отставку со своего поста, чтобы занять место госсекретаря США.

Напомним, что на пост главы внешнеполитического ведомства его выдвинул избранный президент США республиканец Дональд Трамп, сообщает «РИА Новости».

Назначение Тиллерсона должен утвердить сенат конгресса США, где большинством являются республиканцы.

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