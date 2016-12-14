Йеллен увидела в Трампе «облако неопределенности»

Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен воспринимает риски изменения политики американской администрации как «облако неопределенности» для регулятора.



«На данный момент мы работаем под облаком неопределенности и у нас есть время, чтобы ждать и наблюдать», — сказала Йеллен журналистам в Вашингтоне.



Жесткая риторика Йеллен сопутствует ожидавшемуся повышению базовой ставки до 0,5–0,75%.



По словам главы ФРС, комитет по открытым рынкам Федрезерва перед принятием решения по ставке обсудил рост финансовых рынков после ноябрьской победы Дональда Трампа в борьбе за Белый дом.



Динамика рынков отражает «негласные» ожидания от последствий экономической политики нового президента, пояснила она.



Многие участники рынка, вероятно, ожидают стимулирующий рост налогово-бюджетной политики, которая бы привела к более высоким ставкам в США по сравнению с другими странами, а также к укреплению доллара, добавила Йеллен.



Все члены комитета «признают, что существует значительная неопределенность в том, как может измениться экономическая политика», констатирует председатель Федеральной резервной системы.



Она дала понять, что ФРС будет вынуждена учитывать эту политику, а также многое другое при составлении прогноза и планировании соответствующих ответных мер.



Ранее Йеллен отметила, что не намерена давать Трампу советы по экономической политике.



Она рассчитывает на «налоговую политику, которая способствует ускорению роста производительности, что может повлечь за собой прирост инвестиций».

