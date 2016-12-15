Керри обвинил сирийские войска в срыве перемирия в Алеппо

Госсекретарь США высказался за принятие неотложных мер по доставке гуманитарной помощи и созданию гуманитарных коридоров для жителей города
Фото: kremlin.ru
Во время телефонного разговора между госсекретарем США Джоном Керри и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который состоялся в среду по инициативе США, стороны обсудили ситуацию в Сирии. В ходе беседы Керри возложил ответственность за срыв перемирия в районе Алеппо на правительственные войска.
«Госсекретарь подчеркнул необходимость продолжения усилий по прекращению кровопролития и насилия путем реального перемирия. Он отметил, что что бы ни объявлялось вчера, очевидно, не продлилось долго из-за режима (президента Сирии Башара Асада) и злонамеренных боевиков, которых поддерживает Иран и которые нарушают это (перемирие. — Ред.)», — приводит «РИА Новости» слова официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби.
Глава пресс-службы Госдепа добавил, что Джон Керри вновь призвал принять неотложные меры по доставке гуманитарной помощи и созданию гуманитарных коридоров для жителей Алеппо, чтобы они «могли спокойно выйти».
Кирби отметил, что «ни одного из этого, очевидно, не произошло». В этой связи Джон Керри, по словам представителя Госдепа, «будет продолжать дипломатическое взаимодействие, чтобы попытаться добиться лучшего результата для тех людей, которые еще остались в Алеппо и хотят выйти, включая, конечно, оппозицию».
Как сообщает российский Центр примирения враждующих сторон, для выхода террористов из города в направлении Идлиба был создан специальный коридор в квартале Салах-ад-Дин. Однако боевики открыли огонь по прибывшему за ними транспорту. В центре подчеркивают, что радикалы, воспользовавшись суточным перемирием, смогли перегруппироваться и возобновили боевые действия, пытаясь прорвать позиции сирийских правительственных войск. Впоследствии атака боевиков была отбита, и сирийская армия продолжила операцию по освобождению подконтрольных боевикам районов.
Ранее «Известия» писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирийской Республике с акцентом на нормализацию обстановки в восточной части Алеппо. Российский министр призвал США воздействовать на отряды вооруженной оппозиции, которые поддерживает Вашингтон.
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