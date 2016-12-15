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Сторонники Трампа стали лучше относиться к России

Половина избирателей считают, что избранный президент США Дональд Трамп воспринимает РФ, как к союзника

Сторонники Трампа стали лучше относиться к России.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный компанией YouGov совместно с журналом Economist.

«Избиратели Трампа стали несколько более позитивно относиться к России, чем его сторонники после партийных съездов прошлым летом», – цитирует «РИА Новости» результат опроса.

Отмечается, что если летом 67% сторонников относились к России, как к врагу, то сейчас эта цифра составляет только 56%.

Всего же по США только 20% населения считают РФ дружественной страной.

Сам опрос проводился с 10 по 13 декабря и по мнению социологов, погрешность его составляет не более 3%.

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Сторонники Трампа стали лучше относиться к России

Половина избирателей считают, что избранный президент США Дональд Трамп воспринимает РФ, как к союзника

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