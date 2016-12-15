Половина избирателей считают, что избранный президент США Дональд Трамп воспринимает РФ, как к союзника
Сторонники Трампа стали лучше относиться к России.
Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный компанией YouGov совместно с журналом Economist.
«Избиратели Трампа стали несколько более позитивно относиться к России, чем его сторонники после партийных съездов прошлым летом», – цитирует «РИА Новости» результат опроса.
Отмечается, что если летом 67% сторонников относились к России, как к врагу, то сейчас эта цифра составляет только 56%.
Всего же по США только 20% населения считают РФ дружественной страной.
Сам опрос проводился с 10 по 13 декабря и по мнению социологов, погрешность его составляет не более 3%.
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