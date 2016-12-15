Компании с иностранным капиталом получат льготы

Инициатива направлена на привлечение дополнительных инвестиций в российскую экономику и формирование новых технологических цепочек
Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, согласно которому компании, в уставных капиталах которых более 49% занимают иностранные инвесторы, смогут сохранить статус малого и среднего предприятия (МСП). Благодаря этому, компании получат все льготы, которые положены для этой категории.
Как пишет газета «Известия», ссылаясь на заявление пресс-службы Минэкономразвития, инициатива направлена на привлечение дополнительных инвестиций в российскую экономику и формирование новых технологических цепочек. При этом эксперты высказывают разные точки зрения. Одни полагают, что сохранение российских льгот для МСП с иностранным участием более 49% будет способствовать внедрению передовых технологий и развитию конкуренции. По мнению других, иностранным инвесторам вполне достаточно преференций.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
Малый и средний бизнес с иностранным капиталом допустят к льготам
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