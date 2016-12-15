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Компании с иностранным капиталом получат льготы

Инициатива направлена на привлечение дополнительных инвестиций в российскую экономику и формирование новых технологических цепочек

Минэкономразвития  РФ подготовило законопроект, согласно которому компании, в уставных капиталах которых более 49% занимают иностранные инвесторы, смогут сохранить статус малого и среднего предприятия (МСП). Благодаря этому, компании получат все льготы, которые положены для этой категории. 

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на заявление пресс-службы Минэкономразвития, инициатива направлена на привлечение дополнительных инвестиций в российскую экономику и формирование новых технологических цепочек. При этом эксперты высказывают разные точки зрения. Одни полагают, что сохранение российских льгот для МСП с иностранным участием более 49% будет способствовать внедрению передовых технологий и развитию конкуренции. По мнению других, иностранным инвесторам вполне достаточно преференций. 

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Малый и средний бизнес с иностранным капиталом допустят к льготам  

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Компании с иностранным капиталом получат льготы

Инициатива направлена на привлечение дополнительных инвестиций в российскую экономику и формирование новых технологических цепочек

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