Безвизовый режим для Украины и Грузии ЕС может предоставить весной 2017 года.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

«Безвизовый режим будет предоставлен в начале весны», – цитирует сообщение «РИА Новости».

В частности, такую надежду выразил еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрис Аврамопулос.

По мнению европейских чиновников, парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима, что было подтверждено специальной Еврокомиссией.

Парламенты почти всех европейских стран, кроме Нидерландов, выразили свое положительное отношение к этому процессу.

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