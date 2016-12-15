Минобороны Украины купило неисправные вертолеты

Минобороны Украины купило у частной компании неисправные вертолеты, которые ранее уже были списаны и проданы, как непригодные.

Об этом заявила генеральная прокуратуры страны.

«В результате военные чиновники нанесли государству ущерб на сумму около 12,7 млн гривен, им грозит от пяти до семи лет лишения свободы», — цитирует «Lenta.ru» сообщение надзорного органа Украины.

В генпрокуратуре выяснили, что изначально вертолеты были списаны из армии и проданы в частные руки, но потом Минобороны страны закупило их снова и поставило на вооружение.

Позже выяснилось, что техника не пригодна к эксплуатации. Заведено уголовное дело за халатное отношение к военной службе.

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