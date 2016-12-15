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Стоимость нефти вырастет до уровня 2008 года

Это может произойти менее чем через 10 лет

Менее чем через 10 лет цена за один баррель нефти может вырасти до $138. Такая стоимость сырья в последний раз была зафиксирована в июне 2008 года. По данным газеты «Известия», Сбербанк использовал в своем долгосрочном макроэкономическом прогнозе такие оценки иностранных экспертов компании Groppe, Long & Littell. Кроме того, по мнению российских экономистов, возврат стоимости нефти к уровням восьмилетней давности вполне возможен.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Нефть может вернуться в 2008 год 

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Стоимость нефти вырастет до уровня 2008 года

Это может произойти менее чем через 10 лет

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Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

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политолог

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экономист

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