Стоимость нефти вырастет до уровня 2008 года

Менее чем через 10 лет цена за один баррель нефти может вырасти до $138. Такая стоимость сырья в последний раз была зафиксирована в июне 2008 года. По данным газеты «Известия», Сбербанк использовал в своем долгосрочном макроэкономическом прогнозе такие оценки иностранных экспертов компании Groppe, Long & Littell. Кроме того, по мнению российских экономистов, возврат стоимости нефти к уровням восьмилетней давности вполне возможен.



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Нефть может вернуться в 2008 год