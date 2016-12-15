Космонавтам перед дальним полетом заменят органы на искусственные

Космический корабль не сможет обеспечить полную безопасность экипажа во время длительных полетов к далеким планетам. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на мнение российских ученых, которые решили заняться совершенствованием человека для того, чтобы он стал менее восприимчив к факторам воздействия в космосе.

По данным «Известий», в перечень перспективных работ, которыми будут заниматься учреждения госкорпорации «Роскосмос» и Федерального агентства научных организаций (ФАНО), вошла киборгизация, подразумевающая замену человеческих органов искусственными аналогами, лучше переносящими условия космоса.

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В космос отправят киборгов