Космонавтам перед дальним полетом заменят органы на искусственные

Ученые решили заняться совершенствованием человека, чтобы он стал менее восприимчив к факторам космического воздействия
Космический корабль не сможет обеспечить полную безопасность экипажа во время длительных полетов к далеким планетам. Об этом газета «Известия» сообщает, ссылаясь на мнение российских ученых, которые решили заняться совершенствованием человека для того, чтобы он стал менее восприимчив к факторам воздействия в космосе.
По данным «Известий», в перечень перспективных работ, которыми будут заниматься учреждения госкорпорации «Роскосмос» и Федерального агентства научных организаций (ФАНО), вошла киборгизация, подразумевающая замену человеческих органов искусственными аналогами, лучше переносящими условия космоса.
Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:
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