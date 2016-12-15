Боевики ИГ могли захватить в Пальмире средства ПВО

Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) могли захватить в Пальмире средства ПВО.

Об этом заявил командующий международной коалицией генерал Стивен Таунсенд.

«Мы полагаем, что оружие включало бронетанковую технику, различное стрелковое оружие, и тяжелое вооружение и, возможно, средства противовоздушной обороны», – цитирует генерала «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что захваченное оружие может представлять опасность для сил международной коалиции.

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