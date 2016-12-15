Абэ и Путин проведут первый день переговоров в неформальной обстановке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин проведут первый день переговоров в неформальной обстановке.

Об этом глава правительства Страны восходящего солнца заявил в четверг, 15 декабря.

«Я от всего сердца приветствую приезд президента Путина, которого я пригласил на свою родину - в город Нагато в префектуре Ямагути», – цитирует главу правительства Японии ТАСС.

Абэ добавил, что в первый день лидеры двух стран обсудят проблему заключения мирного договора, которая с японской стороны заключается в жесткой позиции относительно Южных Курил.

Япония требует вернуть четыре острова курильской гряды, отошедших к СССР (и его правопреемнице, России) по итогам Второй мировой вйны.

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