Слово Brexit официально включено в Оксфордский словарь английского языка.

Об этом заявило британское агентство Press Association.

«Brexit - это (предлагаемый) выход Соединенного Королевства из Европейского союза и связанный с ним политический процесс», - цитирует ТАСС определение в словаре.

Искусственное понятие, состоящее из частей слов Britain («Великобритания») и Exit («выход») было введено перед самым референдумом по выходу из ЕС и явочным порядком заявило о себе во всем мире.

Оксфордский словарь английского языка включает в себя 829 тыс. слов и каждый год пополняется новообразованиями.