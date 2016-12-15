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Слово Brexit официально включено в Оксфордский словарь

Понятие возникло от Britain («Великобритания») и Exit («выход»)

Слово Brexit официально включено в Оксфордский словарь английского языка.

Об этом заявило британское агентство Press Association.

«Brexit - это (предлагаемый) выход Соединенного Королевства из Европейского союза и связанный с ним политический процесс», - цитирует ТАСС определение в словаре.

Искусственное понятие, состоящее из частей слов Britain («Великобритания») и Exit («выход») было введено перед самым референдумом по выходу из ЕС и явочным порядком заявило о себе во всем мире.

Оксфордский словарь английского языка включает в себя 829 тыс. слов и каждый год пополняется новообразованиями.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Слово Brexit официально включено в Оксфордский словарь

Понятие возникло от Britain («Великобритания») и Exit («выход»)

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