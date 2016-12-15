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Четверг,
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Порошенко: РФ заслуживает отдельных санкций из-за ситуации в Алеппо

Президент Украины во время телефонной беседы с главой Евросовета Дональдом Туском обвинил Россию в невыполнении минских договоренностей

Во время телефонного разговора между президентом Украины Петром Порошенко и главой Евросовета Дональдом Туском украинский лидер заявил, что рассчитывает на продолжение санкций ЕС в отношении России из-за невыполнения российской стороной минских договоренностей.  

«Порошенко подчеркнул, что рассчитывает на продолжение санкций ЕС против России из-за невыполнения ею минских договоренностей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины. 

Петр Порошенко добавил, что его беспокоит гуманитарная ситуация в Алеппо и подчеркнул, что за «такие действия» в сирийском городе Кремль «заслуживает отдельных санкций». 

Также сообщается, что собеседники скоординировали позиции в преддверии заседания Европейского Совета, которое состоится 15 декабря в Брюсселе. 

Ранее стало известно, что саммит лидеров стран Евросоюза обсудит на заседании, которое состоится 15 декабря, проект решения по соглашению об ассоциации ЕС с Украиной, чтобы открыть путь для его полноценной ратификации, которая в настоящий момент тормозится ситуацией в Нидерландах. 

В пресс-службе Порошенко отметили, что Туск заверил украинского лидера в том, что «сделает все возможное для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также будет способствовать скорейшему завершению процедуры предоставления Украине безвизового режима».   

Напомним, что соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом ратифицировали парламенты всех стран-членов ЕС, кроме Нидерландов. Сейчас договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами, входящими в Евросоюз.  

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Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Порошенко: РФ заслуживает отдельных санкций из-за ситуации в Алеппо

Президент Украины во время телефонной беседы с главой Евросовета Дональдом Туском обвинил Россию в невыполнении минских договоренностей

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