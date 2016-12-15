Тува, Чукотка и Приамурье — лидеры по смертности по внешним причинам

Росстат опубликовал данные по смертности в российских регионах.



Информация была проанализирована за девять месяцев этого года.



Чаще всего в результате внешних причин погибали в Туве, Чукотском автономном округе и Амурской области.



По данным ведомства, в Туве 260,8 случая на 100 тыс. жителей, на Чукотке — 212,6, в Амурской области — 209,5.



Лучшие показатели у Ингушетии. Там зафиксировано за 9 месяцев этого года 22,2 случая смерти на 100 тыс. жителей. Потом идет Чечня — 22,4 случая.

Как сообщает Росстат, среди причин смерти первое место занимают болезни системы кровообращения, передает ИА «Амур.инфо».