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Тува, Чукотка и Приамурье — лидеры по смертности по внешним причинам

Таковы данные Росстата

Росстат опубликовал данные по смертности в российских регионах.

Информация была проанализирована за девять месяцев этого года.

Чаще всего в результате внешних причин погибали в Туве, Чукотском автономном округе и Амурской области.

По данным ведомства, в Туве 260,8 случая на 100 тыс. жителей, на Чукотке — 212,6, в Амурской области — 209,5.

Лучшие показатели у Ингушетии. Там зафиксировано за 9 месяцев этого года 22,2 случая смерти на 100 тыс. жителей. Потом идет Чечня — 22,4 случая.

Как сообщает Росстат, среди причин смерти первое место занимают болезни системы кровообращения, передает ИА «Амур.инфо».

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Тува, Чукотка и Приамурье — лидеры по смертности по внешним причинам

Таковы данные Росстата

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