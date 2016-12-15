Трамп провел переговоры с премьер-министром Вьетнама

Избранный президент США Дональд Трамп и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения.

Фук поздравил Трампа с победой на американских выборах и заверил его, что Ханой придает большое значение развитию дружеских отношений и многопланового партнерства с Вашингтоном, сообщает Вьетнамское информационное агентство.

Трамп в свою очередь высоко оценил успехи Вьетнама в развитии страны и партнерские связи двух стран.

Кроме того, премьер и избранный президент обсудили пути наращивания межгосударственного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

США и Вьетнам официально восстановили отношения в 1995 году. В послевоенный период вьетнамские лидеры трижды посещали США. Вьетнам посещали три американских президента.