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Присяжные вынесли вердикт убийце трех человек в Челябинской области

Подсудимому грозит пожизненное заключение

Коллегия присяжных признала виновным жителя Сосновского района Челябинской области Нила Рамазанова.

Теперь приговор должен вынести областной суд.

Рамазанов обвиняется по нескольким статьям: «Убийство двух и более лиц», «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», «Угроза убийством».

Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ» со ссылкой на СУ СК по Челябинской области.

Как установило следствие, Рамазанов в ноябре 2015 года зарезал троих собутыльников, а потом поджег дом, чтобы скрыть признаки преступления.

В качестве первой версии пожара выдвигалась версия о неосторожном обращении с огнем. Позже было установлено, что это был поджог.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Присяжные вынесли вердикт убийце трех человек в Челябинской области

Подсудимому грозит пожизненное заключение

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