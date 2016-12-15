Присяжные вынесли вердикт убийце трех человек в Челябинской области

Коллегия присяжных признала виновным жителя Сосновского района Челябинской области Нила Рамазанова.



Теперь приговор должен вынести областной суд.

Рамазанов обвиняется по нескольким статьям: «Убийство двух и более лиц», «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», «Угроза убийством».



Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ» со ссылкой на СУ СК по Челябинской области.

Как установило следствие, Рамазанов в ноябре 2015 года зарезал троих собутыльников, а потом поджег дом, чтобы скрыть признаки преступления.



В качестве первой версии пожара выдвигалась версия о неосторожном обращении с огнем. Позже было установлено, что это был поджог.