Китайские компании заинтересовались Приамурьем

Китайские инвесторы рассказали о своих планах на российский агробизнес во время визита во Владивосток.



Встречи проходили при участии вице-премьера Юрия Трутнева.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», заинтересованность в потенциале Амурской области проявила группа компаний COFKO.



По словам представителей делегации, их устраивает, что в продукции этого региона, в частности в сое, нет ГМО.



В Приамурье COFKO планирует покупать сою, а не вкладывать деньги в ее выращивание.

По словам губернатора региона Александра Козлова, на данный момент для нужд компании может перерабатываться порядка 400 тыс. т сои.

COFKO — одно из крупнейших государственных предприятий, которые контролируются Госсоветом КНР. Оно возглавляет топ-100 продовольственных предприятий Китая.