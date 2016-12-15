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Китайские компании заинтересовались Приамурьем

Они хотят покупать сою, выращенную в регионе, поскольку в ней нет ГМО

Китайские инвесторы рассказали о своих планах на российский агробизнес во время визита во Владивосток.

Встречи проходили при участии вице-премьера Юрия Трутнева.

Как сообщает ИА «Амур.инфо», заинтересованность в потенциале Амурской области проявила группа компаний COFKO.

По словам представителей делегации, их устраивает, что в продукции этого региона, в частности в сое, нет ГМО.

В Приамурье COFKO планирует покупать сою, а не вкладывать деньги в ее выращивание.

По словам губернатора региона Александра Козлова, на данный момент для нужд компании может перерабатываться порядка 400 тыс. т сои.

COFKO — одно из крупнейших государственных предприятий, которые контролируются Госсоветом КНР. Оно возглавляет топ-100 продовольственных предприятий Китая.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

Китайские компании заинтересовались Приамурьем

Они хотят покупать сою, выращенную в регионе, поскольку в ней нет ГМО

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