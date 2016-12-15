На Сахалине трехлетний ребенок заболел гонконгским гриппом

В Анивском районе Сахалинской области отмечен случай заболевания трехлетнего мальчика гонконгским гриппом (H3N2). Этот вирус (тип А) представляет особую опасность для маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин, а также для лиц, страдающих хроническими недугами сердца, сосудов, органов дыхания. У этих групп населения гонконгский грипп часто проходит осложнениями.

Всего с 5 по 9 декабря ОРВИ зафиксирована у 3,4 тыс. жителей Сахалина. Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 7,9%, сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. По Южно-Сахалинску показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом пока находится ниже уровня порога на 2,6%.

Напомним, ранее в НИИ гриппа Минздрава РФ заявляли, что этой зимой на территории России будет превалировать вирус H3N2, который прозвали гонконгским. Как писали «Известия», случаи заболевания гриппом А уже были зафиксированы в Бурятии и Забайкальском крае.

Впервые об этом вирусе мир узнал в 1968 году, когда в Гонконге много людей скончались в результате осложнений после гриппа.