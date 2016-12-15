Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
15 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

На Сахалине трехлетний ребенок заболел гонконгским гриппом

Ранее этот вирус уже был зафиксирован в Бурятии и Забайкальском крае

В Анивском районе Сахалинской области отмечен случай заболевания трехлетнего мальчика гонконгским гриппом (H3N2). Этот вирус (тип А) представляет особую опасность для маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин, а также для лиц, страдающих хроническими недугами сердца, сосудов, органов дыхания. У этих групп населения гонконгский грипп часто проходит осложнениями.

Всего с 5 по 9 декабря ОРВИ зафиксирована у 3,4 тыс. жителей Сахалина. Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 7,9%, сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. По Южно-Сахалинску показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом пока находится ниже уровня порога на 2,6%.

Напомним, ранее в НИИ гриппа Минздрава РФ заявляли, что этой зимой на территории России будет превалировать вирус H3N2, который прозвали гонконгским. Как писали «Известия», случаи заболевания гриппом А уже были зафиксированы в Бурятии и Забайкальском крае.

Впервые об этом вирусе мир узнал в 1968 году, когда в Гонконге много людей скончались в результате осложнений после гриппа.

Известия // четверг, 15 декабря 2016 года

На Сахалине трехлетний ребенок заболел гонконгским гриппом

Ранее этот вирус уже был зафиксирован в Бурятии и Забайкальском крае

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Солонников

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Ярослав Лисоволик

экономист

Все мнения

Мнение

Сергей Судаков

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Лабин

политолог

Все мнения

Мнение

Антон Дроздов

глава Пенсионного фонда РФ

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Ведруссов

политолог

Все мнения

Мнение

Татьяна Умрихина

директор музея

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке